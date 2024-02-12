Περιπέτεια στον αέρα για τον Στέφανο Κασσελάκη και τους συνεργάτες του το απόγευμα της Δευτέρας. Μετά την επίσκεψη του στην έκθεση Horeca ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναχώρησε για την Ρόδο προκειμένου να παραστεί την Τρίτη στο μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή Δωδεκανήσου, Νεκτάριου Σαντορινιού.

Το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεργάτες του δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο νησί, παρά τις προσπάθειες του πιλότου για ένα τέταρτο. Το αεροπλάνο επέστρεψε στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

