Στην γενέτειρά του, το Κοκκινοχώρι Καβάλας, θα γίνει την Τετάρτη 27/12, στις 12 το μεσημέρι η κηδεία και η ταφή του Βασίλη Καρρά, του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστική που ο θάνατός του συγκίνησε το πανελλήνιο.

Πριν από την κηδεία, σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα του στο Facebook η σορός του Βασίλη Καρρά θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο Τρίτη 26/12 στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη από τις 09:00 έως 13:00 μμ

Eπιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να στηριχθεί ο σύλλογος παιδιών Φλόγα.

«Απόψε το απόγευμα της 24ης Δεκεμβρίου του 2024 παραμονή Χριστουγέννων ο αγαπημένος μας Βασίλης Καρράς μας άφησε για πάντα. Από σήμερα ο καλλιτέχνης που όλοι λατρέψαμε θα βρίσκεται παρέα με άλλους μεγάλους, με τον Στράτο, τον Στέλιο, την Ρίτα, τον Νίκο Παπάζογλου, τον Δημήτρη Μητροπάνο... ακόμα και με τον Παντελή!» αναφέρει η ανάρτηση στο Facebook.

«Το πάλεψε πολύ γενναία έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασής του από την πρώτη στιγμή! Ο Βασίλης Καρράς μπορεί να έφυγε μα ακόμα είναι εδώ...! Πάντα θα είναι εδώ!!! Μέσα από τα τραγούδια του και από τις αναμνήσεις που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια! Εμείς τα καλύτερα ταξίδια τα κάνανε μαζί του και πάντα θα τα κάνουμε μαζί του!» γράφουν οι διαχειριστές της ιστοσελίδας.

Στο τελευταίο αντίο θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι φιλαρμονικές Νέας Προποντίδας και Απόλλων Ροδολίβους. Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, Ευάγγελος Αραμπατζής.

