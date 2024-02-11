Συμβολική διαμαρτυρία πραγματοποιούν οι μελισσοκόμοι της Αχαΐας.

Στην πλατεία Γεωργίου έστησαν απόψε άδειες κυψέλες, τις οποίες σκοπεύουν να αφήσουν εκεί για ημέρες, σύμφωνα με το tempo24.

Οι μελισσοκόμοι ζητούν από την κυβέρνηση είναι να εφαρμοστεί η νομοθεσία που αφορά στην παραγωγή και πώληση μελιού και να τους επιτρέπει να βρίσκονται μέσα στα δάση έτσι ώστε να παράγουν το μέλι τους.

Διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις ελληνοποιήσεις, όπως καταγγέλλουν, μελιού στη χώρα μας.

Πηγή: skai.gr

