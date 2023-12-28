Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, βραδινές ώρες χθες (27-12-2023) στα Μελίσσια, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.), τρείς (3) αλλοδαποί, 34, 37 και 41 ετών, για διάρρηξη σε οικία.

Ειδικότερα, έπειτα από κλήση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης για διάρρηξη σε οικία στα Μελίσσια, αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και εντόπισαν αρχικά στον περιβάλλοντα χώρο αυτής τον 37χρονο, τον οποίον ακινητοποίησαν παρά την προσπάθεια του να διαφύγει.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί με συντονισμένες ενέργειες εισήλθαν στο εσωτερικό της οικίας όπου βρίσκονταν οι άλλοι δύο δράστες, ένας εκ των οποίων είχε κρυφτεί στο πατάρι προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του.

Όπως διαπιστώθηκε είχαν αφαιρεθεί κοσμήματα και τιμαλφή, τα οποία βρέθηκαν μετά από έρευνα τυλιγμένα σε ύφασμα, κρυμμένα σε παρτέρι στην αυλή της οικίας, ενώ κατασχέθηκε αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Πεντέλης, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

