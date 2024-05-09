Σε φυλάκιση 14 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε ένας 40χρονος, για ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε βάρος της 28χρονης συντρόφου του, η οποία προκειμένου να γλιτώσει κρεμάστηκε από το μπαλκόνι του σπιτιού, προσπαθώντας να φτάσει στο απέναντι μπαλκόνι.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ για την ίδια υπόθεση δικάστηκε και η νεαρή γυναίκα, μετά από ανάλογη μήνυση που υπέβαλε εις βάρος της ο 40χρονος, με το δικαστήριο να την κηρύσσει αθώα.

Το περιστατικό συνέβη στα τέλη του προηγούμενο μήνα στη δυτική Θεσσαλονίκη. Όπως κατέθεσε η 28χρονη, το επεισόδιο ξεκίνησε επειδή ο 40χρονος τη ζηλεύει, ενώ ανάλογα επεισόδια φαίνεται πως συνέβησαν και κατά το παρελθόν.

Τι κατέθεσε η γυναίκα στο δικαστήριο - «Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα» υποστήριξε ο 40χρονος

«Με έβριζε χυδαία […] με χτυπούσε με σφαλιάρες, με έπιασε από τα χέρια και προσπαθούσα να φύγω, έτρεμα […] Έχασα την ισορροπία μου από τα χτυπήματα και τότε έσπασε ένα γυάλινο ποτήρι που ήταν πάνω το τραπεζάκι και έπεσε στο πάτωμα. Θύμωσε ακόμα περισσότερο, με πέταξε πάνω στα γυαλιά […] Πήρε μια σκούπα και τη χρησιμοποίησε για να μην φύγω. Με χτύπησε στο κεφάλι και έπεσα στα γυαλιά», ανέφερε η νεαρή γυναίκα.

Προκειμένου να ξεφύγει, όπως κατέθεσε η ίδια, βγήκε στην μπαλκονόπορτα καλώντας για βοήθεια. «Κρεμάστηκα από το μπαλκόνι για να φτάσω στο απέναντι μπαλκόνι. Δεν μπορούσα όμως», σημείωσε, τονίζοντας ότι όσο εκείνη κρεμόταν από το μπαλκόνι εκείνος την «τραβούσε» βίντεο με το κινητό. Τελικά, η καταγγέλλουσα εγκατέλειψε την προσπάθεια να αναρριχηθεί στο άλλο μπαλκόνι, επέστρεψε στο σπίτι, πήρε το κινητό της τηλέφωνο με το οποίο κάλεσε την Άμεση Δράση και έφυγε από το σπίτι. «Ήμουν τρομοκρατημένη, το παντελόνι μου είχε αίματα από την πτώση. Όταν ήρθε η αστυνομία με βρήκε με αίματα στα χέρια», πρόσθεσε η 28χρονη.

Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο περιέγραψε στους δικαστές ο 40χρονος, τονίζοντας ότι τα τραύματα στη γυναίκα προκλήθηκαν με δική της υπαιτιότητα. «Λογομαχήσαμε και ξεκίνησε να σπάει πράγματα, την έπιασε κρίση. Είχε πιει αρκετά. Υπάρχει σε βίντεο η συμπεριφορά της. Πήγα να τη σταματήσω και έφαγα χτυπήματα στο πρόσωπο. Την έσπρωξα στον καναπέ για να την απωθήσω και τότε βγήκε στο μπαλκόνι και πέρασε από άλλο διάζωμα για να διαφύγει. Δεν την κυνήγησα, την παρακαλούσα να μπει μέσα για να μην πάθει κάτι. Φοβήθηκα για τη σωματική της ακεραιότητα και τράβηξα βίντεο για να έχω κάποιο αποδεικτικό μέσο, αν πέσει για να μην είμαι κατηγορούμενος», είπε -μεταξύ άλλων- ο 40χρονος, χωρίς όμως να πείσει τους δικαστές, που τον έκριναν ένοχο κατά το κατηγορητήριο.

