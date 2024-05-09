Σε ιδιωτική κλινική αποκατάστασης νοσηλεύεται τον τελευταίο μήνα η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, Δέσποινα Στυλιανοπούλου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια της, κάνει λόγο για την εύθραυστη υγεία της, λόγω «των πολλαπλών θεμάτων υγείας που προκύπτουν από την προχωρημένη ηλικία της (91 ετών)».

@Καραγιάννης - Καρατζόπουλος Α.Ε - imdb.com

Η ανιψιά της, Άννα Στυλιανοπούλου, μιλώντας σήμερα ρε τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι η θεία της έχει σοβαρή λοίμωξη και είναι «ψυχολογικά πεσμένη» που έχασε τους φίλους της.« Το μεγαλύτερο σοκ για τη θεία μου ήταν η απώλεια της Μαίρης Χρονοπούλου (τον Οκτώβριο του 2013) που ήταν φίλες. Της στοίχισε πάρα πολύ αυτό», είπε η Άννα Στυλιανοπούλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας

«Ξεκινώντας αυτή την λιτή μας ανακοίνωση θέλουμε εμείς από πλευράς μας να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά και ας ελπίσουμε πως το αναστάσιμο φως θα φωτίσει τις ζωές όλων μας.

Σε συνέχεια των πολλαπλών δημοσιευμάτων για την υγεία αλλά και την απομάκρυνση της αγαπημένης μας θείας Δέσποινας Στυλιανοπούλου από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και από τους αγαπημένους της φίλους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω της εύθραυστης υγείας της και των πολλαπλών θεμάτων υγείας που προκύπτουν από την προχωρημένη ηλικία της, αποφασίσαμε μαζί με εκείνη να νοσηλευτεί σε ιδιωτική κλινική αποκατάστασης για λίγο χρόνο, έως ότου η υγεία της και οι δυνάμεις να της επιτρέψουν να επιστρέψει στην μέχρι τώρα ζωή της.

Θα σας παρακαλέσουμε να σεβαστείτε την απόφαση που έχουμε λάβει και εμείς, αλλά και η αγαπημένη μας αδελφή και θεία. Η ηρεμία και υγεία της σε αυτή την χρονική στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστούμε για το σεβασμό, το ενδιαφέρον και την αγάπη στην θεία μας.

Οικογένειες Στυλιανοπούλου & Παπαμαρκάκη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.