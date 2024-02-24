'Αγρια συμμορία που είχε γίνει εφιάλτης των Ρομά σε οικισμό των Μεγάρων, με επιθέσεις, εκβιάσεις, ακόμα και απαγωγές παιδιών, προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από τα ανυπεράσπιστα θύματα, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων.

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μεγάρων και της ΟΠΚΕ, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 22-2-2024, μέσα στον οικισμό τρεις άνδρες ηλικίας 52, 30 και 26 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι διέμεναν εκεί, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άλλων 10 μελών της σπείρας, σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εκβιάσεις, απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνες και βαριές σωματικές βλάβες, αρπαγή ανηλίκου, παράνομη κατακράτηση, απόπειρα βιασμού, ληστεία, ρευματοκλοπή, τοκογλυφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Πέντε από τους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της συμμορίας, βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας, για άλλα αδικήματα.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι αφού εντόπιζαν τα θύματά τους, οι οποίοι ήταν, όπως και οι δράστες, κάτοικοι του οικισμού, τους εξανάγκαζαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά.

Τα θύματα ήταν κυρίως άτομα πιο ευάλωτα και αδύναμα να αντισταθούν, ενώ σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονταν στις απαιτήσεις των κατηγορουμένων, τους ασκούσαν πιέσεις με απειλές για τη ζωή τους ή τη ζωή μελών της οικογένειάς τους.

Ορισμένες φορές οι απειλές συνοδευόντουσαν με χρήση όπλου ή σωματικής βίας σε βάρος των θυμάτων τους, προκειμένου να κάμψουν τις αντιστάσεις τους και να επιτύχουν το στόχο τους. Χαρακτηριστικό της σκληρότητάς τους ήταν το γεγονός ότι προέβαιναν ακόμα και σε αρπαγές παιδιών των θυμάτων, προκειμένου να τα εξαναγκάσουν να τους παραδώσουν τα ζητούμενα ποσά.

Τα μέλη της οργάνωσης «αναλάμβαναν» και εκβιασμούς εκ μέρους τρίτων, ή «προστασία» κατοίκων του οικισμού, έναντι αμοιβής.

Σημειώνεται ότι ο 26χρονος είχε αποπειραθεί, με την απειλή όπλου, να βιάσει εντός του οικισμού και μια γυναίκα, η οποία όμως κατάφερε να διαφύγει.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής 15 περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στην οικία τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν: κυνηγετική καραμπίνα, 18 φυσίγγια και 4 κάλυκες και 10 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

