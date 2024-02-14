Σύλληψη για πυρκαγιά στην Αρκαδία και πρόστιμο 500 ευρώ

Συνελήφθη σήμερα, (14/02), στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Λεωνιδίου, ημεδαπή, ως υπαίτια πρόκλησης πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση, στην κοινότητα Μελάνων, του δήμου Νότιας Κυνουρίας, Αρκαδίας.
Στην γυναίκα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πηγή: skai.gr
