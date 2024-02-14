Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύλληψη για πυρκαγιά στην Αρκαδία και πρόστιμο 500 ευρώ

Για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση, στην κοινότητα Μελάνων, του δήμου Νότιας Κυνουρίας, Αρκαδίας

πυροσβεστική

Συνελήφθη σήμερα, (14/02), στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Λεωνιδίου, ημεδαπή, ως υπαίτια πρόκλησης πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση, στην κοινότητα Μελάνων, του δήμου Νότιας Κυνουρίας, Αρκαδίας.

Στην γυναίκα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύλληψη Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark