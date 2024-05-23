Μία φριχτή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου εκδικάστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου, την Τρίτη, με θύτη έναν 32χρο Πακιστανό και θύμα το καριστάκι της συντρόφου του, το οποίο κακοποιούσε και βίαζε όταν η μητέρα του έφευγε τη νύχτα για δουλειά.

Από την ηλικία των 7 ετών ο 32χρονος κακοποιούσε σωματικά το παιδί ενώ η σεξουαλική κακοποίηση ξεκίνησε στην ηλικία των 9 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr η μητέρα έφευγε τις νύχτες για δουλειά καθώς εργαζόταν σε μπαρ και άφηνε το κοριτσάκι στο σπίτι με τον Πακιστανό σύντροφο της. Ένα μικρό παιδί ήταν και εκείνος το έσερνε με τη βία στο κρεβάτι για να το κακοποιήσει σεξουαλικά, «σφραγίζοντας» το στόμα του υπό το καθεστώς του φόβου.

Η ζωή του παιδιού είχε γίνει εφιάλτης, σωματικά και ψυχικά. Ήταν όμως τόσο μεγάλο το βάρος που κουβαλούσε στις μικρές του πλάτες, που «λύγισε». Μία ημέρα, τον Δεκέμβριο του 2022, επιστρέφοντας από το σχολείο, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, άνοιξε την καρδιά της και της εκμυστηρεύτηκε τα πάντα. Η 31χρονη είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έτσι άρχισε να ρωτάει το κορίτσι.

Ο 32χρονος Πακιστανός, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος στις φυλακές της Τρίπολης, κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες του βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, της κατάχρησης ανηλίκου κατ΄ εξακολούθηση από πρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο, της σωματικής βλάβης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση αλλά και της σωματικής βλάβης σε βάρος συντρόφου, καθώς φέρεται συχνά-πυκνά να ξεσπούσε και κατά της μητέρας της 9χρονης.

Στον 32χρονο επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης για την κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, ενώ επιπλέον του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 15 ετών και 8 μηνών για τις λοιπές πράξεις.

