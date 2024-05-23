Τα εγκαίνια του δεύτερου κύκλου ζωής του ιστορικού Boeing B727/284 MOUNT OLYMPUS - το αεροσκάφος που αγόρασε το 1968 ο Αριστοτέλης Ωνάσης και το οποίο από το 2001 βρισκόταν εγκαταλειμμένο στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού - έγιναν χθες στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου θα εκτίθεται πλέον το αεροπλάνο σε μόνιμη βάση.

Η επίσημη παρουσίαση στο Ελληνικό του MOUNT OLYMPUS, ενός από τα έξι Boeing, που αγόρασε ο Αριστοτέλης Ωνάσης στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και χρησιμοποιήθηκε από την «Ολυμπιακή Αεροπορία» σε εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις, προσέλκυσε πλήθος κόσμου ενώ κορίτσια με στολές της Ολυμπιακής «αναβίωσαν» τις χρυσές εποχές της διάσημης αεροπορικής εταιρίας - πάλαι ποτέ εθνικού αερομεταφορέα.

Τις αεροσυνοδούς της εταιρείας έντυναν για πάνω από 50 χρόνια διάσημοι σχεδιαστές, όπως ο διεθνούς φήμης ελληνογάλλος σχεδιαστής Γιάννης Ντεσσές, ο Γιάννης Τσεκλένης, ο Πιέρ Καρντέν και η Κοκό Σανέλ.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας. Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «Το επιβλητικό αεροσκάφος, ως τουριστικό αξιοθέατο, θα αναδείξει την αεροπορική κληρονομία της χώρας μας και θα αποτελέσει τοπόσημο για τον Δήμο Ελληνικού. Γιατί δεν είναι απλώς ένα έκθεμα, αλλά ένα ζωντανό μνημείο της ιστορίας της ελληνικής αεροπλοΐας».

To αεροσκάφος ήταν το πρώτο που είχε έρθει στην Ελλάδα και το είχε παραλάβει ίδιος ο Αριστοτέλης Ωνάσης το 1968, στις 19 Δεκεμβρίου στο Ελληνικό!

Η αγάπη του Αριστοτέλη Ωνάση για τα αεροσκάφη ήταν τέτοια που συνήθιζε να λέει: «Τα καράβια είναι η γυναίκα μου και τα αεροπλάνα η ερωμένη μου».

Ο Ωνάσης ίδρυσε την Ολυμπιακή αεροπορία το 1957 και στα μέσα της δεκαετίας του ’70 ο «έρωτάς του» για την εταιρία άρχιζε να ξεθωριάζει. Ο τραγικός θάνατος του γιού του Αλέξανδρου σε αεροπορικό δυστύχημα και η δραματική αύξηση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας εξαιτίας της πετρελαϊκής κρίσης ήταν οι δύο βασικοί λόγοι που τον έκαναν να χάσει κάθε ενδιαφέρον για το δημιούργημά του, μέχρι του στις αρχές του 1975 η εταιρεία περάσει στον έλεγχο του κράτους.

