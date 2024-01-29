«Προτεραιότητα για τη Σύνοδο των Πρυτάνεων αποτελεί η ομαλή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών με την αξιοποίηση και των εξ αποστάσεως μεθόδων, εφόσον αυτές απαιτηθούν. Για τον σκοπό αυτό τα ΑΕΙ με αποφάσεις των Συγκλήτων τους θα καθορίσουν τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και το βέλτιστο χρονικό πλαίσιο» αναφέρεται στην ανακοίνωση της έκτακτης Συνόδου των Πρυτάνεων για το θέμα της διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικτυακά στις σχολές που τελούν υπό κατάληψη.

Σήμερα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου των Πρυτάνεων με θέμα “Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Πανεπιστήμια” με τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, και του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα.

Συζητήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα το πλαίσιο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για υλοποίηση του διδακτικού εξαμήνου και την εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη διενέργεια των εξετάσεων. Προτεραιότητα για τη Σύνοδο των Πρυτάνεων αποτελεί η ομαλή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών με την αξιοποίηση και των εξ αποστάσεως μεθόδων, εφόσον αυτές απαιτηθούν. Για τον σκοπό αυτό τα ΑΕΙ με αποφάσεις των Συγκλήτων τους θα καθορίσουν τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και το βέλτιστο χρονικό πλαίσιο.

Οι πρυτανικές αρχές των ελληνικών ΑΕΙ υπηρετούν με αίσθημα ευθύνης τα πανεπιστήμια σε όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας. Η Σύνοδος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στοχοποίηση των πρυτανικών αρχών, με αποκορύφωση την εισαγγελική παρέμβαση.

Η Σύνοδος επαναδιατύπωσε για μια ακόμη φορά την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου Πανεπιστημίου».

Στη συνεδρίαση τέθηκαν όλα τα ζητήματα αναφορικά με τον μηχανισμό για την ψηφιακή διεξαγωγή των εξετάσεων αλλά και τη διασφάλιση της εγκυρότητας τους.

Σημειώνεται ότι υπό κατάληψη βρίσκονται 140 πανεπιστημιακές σχολές στη χώρα αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να χαθεί το εξάμηνο. Η συνεδρίαση της συνόδου των πρυτάνεων, έγινε κατόπιν αιτήματος του υπουργού Παιδείας για να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εξετάσεων του εξαμήνου και κυρίως τη δυνατότητα να γίνουν εξ αποστάσεως, όπως έχει προτείνει με εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τις καταλήψεις στα Πανεπιστήμια ξεκίνησε με διπλή κατεύθυνση η Εισαγγελία Πρωτοδικών που θέτει υπό έρευνα και όσους συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες διαμαρτυρίας, αλλά και πρόσωπα στις διοικήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Οι πρυτανικές αρχές έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να χαθεί η εξεταστική περίοδος και κατ’ επέκταση και το εξάμηνο εξαιτίας των καταλήψεων. Οι φοιτητές που αντιδρούν στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

