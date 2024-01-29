Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο και κυριότερο κύμα κακοκαιρίας με τα πρώτα χιόνια να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους σε αρκετά μέρη της χώρας ενώ και στην Αττική χιόνια εχουν πέσει σε Ιπποκράτειο Πολιτεία και Βίλια. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες.

Σημειώνεται πως αναμένεται να διενεργηθούν εντατικοί έλεγχοι από την ΕΛΑΣ σε ΙΧ στα βόρεια προάστια της Αθήνας για αντιολισθητικές αλυσίδες.

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχοπτώσεις σημειώνονται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας στα ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, στο Κεντρικό Αιγαίο και στη Κρήτη. Για το υπόλοιπο της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά κύριο λόγο στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Τοπικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και σε ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Μάλιστα στην Εύβοια το έχει στρώσει για τα καλά σε χωριά όπως η Σέττα, η Κοκκινομηλιά του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού και στην Στενή.

Σύμφωνα με το evima.gr, πυκνό χιόνι πέφτει επίσης στην Κερασιά του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Από τη νύχτα προς Τρίτη 30/01 οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα ενισχυθούν, θα επεκταθούν και στο υπόλοιπο Αιγαίο ενώ πρόσκαιρα έως το πρωί είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις σε Χαλκιδική και Θράκη. Οι χιονοπτώσεις έως το πρωί της Τρίτης 30/01 θα επηρεάσουν και περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου της Θεσσαλίας και της Στερεάς. Την Τετάρτη 31/01 τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Στους χάρτες 1 και 2 παρουσιάζεται η βροχόπτωση (πράσινες αποχρώσεις) και η χιονόπτωση (μωβ αποχρώσεις) που αναμένεται τη νύχτα της Δευτέρας 29/01 προς Τρίτη 30/01 και το πρωί της Τρίτης 30/01. Στους χάρτες 3 και 4 παρουσιάζεται το αναμενόμενο αθροιστικό ύψος χιονιού στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη μέχρι τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 31/01.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 έως 8 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο οι βόρειοι και κατά διαστήματα ανατολικοί άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση τόσο τη Δευτέρα 29/01 όσο και την Τρίτη 30/01.

Επικαιροποιημένο δελτίο από την ΕΜΥ

Συνεχίζεται η επιδείνωση του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τις χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά προσήνεμα της χώρας από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα. Παράλληλα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Πιο αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400m). Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και στα νησιά του Αιγαίου (στα ορεινά) καθώς και σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές της Κρήτης.

Ειδικότερα για την Αττική προβλέπεται ένταση των χιονοπτώσεων από το βράδυ της Δευτέρας (29-01-24) στα ορεινά και ημιορεινά και από τη νύχτα σε περιοχές με σχετικά χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400m).

β) Την Τρίτη (30-01-24) οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες, τις βόρειες και ανατολικές περιοχές της Πελοποννήσου καθώς και στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές των νησιών του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

γ) Την Τετάρτη (31-01-24) οι χιονοπτώσεις βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης.

Β. Πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 9 και τοπικά 10 μποφόρ θα πνέουν:

α) Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) αρχικά στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

β) Την Τετάρτη (31-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους από το μεσημέρι της Δευτέρας (29-01-24) έως και την Τρίτη (30-01-24) κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Πηγή: skai.gr

