Με φαναράκια θα γεμίσει ο ουρανός της Θεσσαλονίκης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Mε φαναράκια θα γεμίσει ο ουρανός της Θεσσαλονίκης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου.

«Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, από τις 18:00 το απόγευμα μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, σας περιμένουμε στην πλατεία Αριστοτέλους, στο Άγαλμα του Βενιζέλου, για να γεμίσουμε με φαναράκια τον ουρανό της πόλης, την πιο ατμοσφαιρική βραδιά του χρόνου που είναι η νύχτα των ευχών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Μουσικά shows, χριστουγεννιάτικα happenings καθώς και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής για παιδιά, θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, με ελεύθερη συμμετοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.