Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 13χρονος μετά από τροχαίο τριών οχημάτων στον περιφερειακό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, στη Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 15:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα οχήματα αποχώρησε από το σημείο, ενώ από το συμβάν τραυματίστηκε 13χρονο αγοράκι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

