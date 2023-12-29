Σέρρες: Συνελήφθη άνδρας με πάνω από 2.400 κροτίδες κι 100 δυναμιτάκια στο σπίτι

Περισσότερες από 2.400 κροτίδες και πάνω από 100 πυροτεχνικές κατασκευές βρέθηκαν στο σπίτι άνδρα που συνελήφθη στην περιοχή των Σερρών για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του προαναφερόμενου άνδρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2.424 κροτίδες,

-14 αυτοσχέδιες πυροτεχνικές κατασκευές και 18 πυροτεχνικές κατασκευές πολλαπλών βολών,

-82 πυροτεχνικές κατασκευές – παιδικά αθύρματα,

-εργαλεία και είδη αυτοσχέδιας παρασκευής ειδών πυροτεχνίας και

-8 πυρσοί και 1 καπνογόνο.

Επίσης στην οικία, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα, 7 μαχαίρια, 1 σιδηρογροθιά, κάνναβη βάρους 0,61 γραμμαρίων και φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 0,66 γραμμαρίων, καθώς και 2 τρίφτες κάνναβης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

