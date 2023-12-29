Τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία του ιού SARS COV-2 καθώς και άλλων ιών του αναπνευστικού (γρίπη, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός-RSV). Μετά από την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας κατά την οποία συζητήθηκαν όλα τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα, συστήνονται ισχυρά από τον ΕΟΔΥ τα ακόλουθα:

Είναι αναγκαίο να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για το Covid, καθώς και με το εμβόλιο της γρίπης, τα άτομα ηλικίας ανω των 60 ετών και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα – όπως συστήνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιούμε μάσκα προστασίας σε όλους χώρους υγειονομικών μονάδων (π.χ. Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας), σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων καθώς και σε κλειστές Δομές που φιλοξενούν ευάλωτους πληθυσμούς. Ειδικά για τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομαδες του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, άτομα με υποκείμενα νοσήματα), επί συμπτωμάτων, να αναζητούν έγκαιρα ιατρικές συμβουλές, με σκοπό να γίνεται έγκαιρη διάγνωση και άμεση χορήγηση θεραπείας. Είναι απαραίτητο τα άτομα που διαβιούν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και λοιπές κλειστές δομές ευάλωτου πληθυσμού να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και να εμβολιάζονται κατά της γρίπης και του Covid με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Επιπλέον, συστήνεται ισχυρά να τηρούνται από τον γενικό πληθυσμό τα μέτρα πρόληψης των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού: υγιεινή των χεριών, συστηματικος αερισμός κλειστών χώρων, απομόνωση επί συμπτωμάτων, συνεχή χρήση μάσκας ειδικά σε χώρους με συνωστισμό, περιορισμός επαφών με ευάλωτα άτομα και πραγματοποίηση διαγνωστικών ελέγχων.

Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει να επιτηρεί συστηματικά την πορεία των λοιμώξεων του αναπνευστικού, η κορύφωση των οποίων αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, εντατικοποιείται η γονιδιοματική επιτήρηση των παραλλαγών των ιών που κυκλοφορούν στην κοινότητα.

Επιπλέον, γίνεται έκκληση στους πολίτες για την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, έτσι ώστε να αποφύγουμε σοβαρές περιπτώσεις νόσησης και να έχουμε απώλειες συνανθρώπων μας. Ειδικά, από την στιγμή που έχουμε πλέον στην διάθεση μας αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης όπως τα εμβόλια και την αποτελεσματική θεραπεία όπως η αντιική θεραπεία κατά του Covid, είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.