Με εκπροσώπους των συνταξιουχικών οργανώσεων συναντήθηκε η ηγεσία του Εργασίας

Με εκπροσώπους των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων, που πραγματοποίησαν σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2023, πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς το υπουργείο Εργασίας, συναντήθηκε η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα.

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός, Πάνος Τσακλόγλου, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών, Βασίλειο Γούναρη και Χαρίλαο Πανόπουλο. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η έλλειψη εργατικού δυναμικού στον κλάδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

