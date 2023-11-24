Συναγερμός στο νοσοκομείο Χαλκίδας: Ασθενής έφυγε φορώντας καθετήρα χωρίς την άδεια του γιατρού

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Νοεμβρίου στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, λίγο μετά τις 14:00 σήμανε συναγερμός στο προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος καθώς μια ασθενής η οποία νοσηλευόταν, έφυγε χωρίς να πάρει την απαιτούμενη άδεια από τον επιβλέπων ιατρό.

Συγκεκριμένα φορόντας ακόμη τον καθετήρα που της είχαν τοποθετήσει, πήγε στον χώρο του πάρκινγκ, επιβιβάστηκε σε όχημα και εν συνεχεία διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.