Kρήτη: Ένοχος ο 45χρονος για τον θάνατο 22χρονου στον Μυλοπόταμο

Ένοχος κρίθηκε από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο 45χρονος που σκότωσε τον 22χρονο Κώστα τον Ιούνιο του 2022 στο χωριό Αργουλιό του δήμου Μυλοποτάμου.

Του επεβλήθη η ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονιά, χωρίς ελαφρυντικά ενώ καταδικάστηκε και σε δύο συν ένα χρόνο για οπλοφοφία και οπλοκατοχή. Παράλληλα του επιβάλλεται και χρηματική ποινή 2000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άκουσμα της απόφασης συγγενείς του άτυχου Κώστα «επιτέθηκαν» φραστικά στον κατηγορούμενο χωρίς όμως το επεισόδιο να λάβει διαστάσεις.

Νωρίτερα ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του και μάλιστα ζήτησε να απορριφθεί ο ισχυρισμός περί βρασμού ψυχής. Όπως τόνισε η καθημερινότητα των δύο οικογενειών ήταν να βρίζονται και να «προκαλούν» ο ένας τον άλλο. Αν ο καθένας σκότωνε επειδή του έβρισαν την οικογένεια του τότε η μισή Ελλάδα θα είχε αφανιστεί.

Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε οτι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 22χρονο όμως η υβριστική συμπεριφορά του θύματος προς τους γονείς του και την οικογένεια του, του θόλωσαν το μυαλό. Ζήτησε συγνώμη και ισχυρίστηκε πως ήθελε απλά να φοβερίσει το θύμα.

Το χρονικό του εγκλήματος

Στις 12 Ιουνίου του 2022 ένας 44χρονος πυροβολεί και σκοτώνει τον 22χρονο Κώστα στο χωριό Αργουλιό του δήμου Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretapost, οι δύο άνδρες φαίνεται ότι είχαν αρκετές διαφορές και κατά το παρελθόν είχαν έρθει σε σύγκρουση. Ωστόσο, στις 12 Ιουνίου οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σε δρόμο του χωριού και καυγάδισαν έντονα. Μετά την λογομαχία και οι δύο έφυγαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ο 22χρονος πήγε στο σπίτι της αδερφής του και τότε εμφανίστηκε ο 44χρονος με το αυτοκίνητό του και βγάζοντας το όπλο τον πυροβόλησε αρκετές φορές. Μάλιστα, τέσσερις σφαίρες τον βρήκαν στην πλάτη με τον 22χρονο να πέφτει νεκρός. Την επόμενη ημέρα ο 44χρονος παραδίδεται στις αρχές και στη συνέχεια προφυλακίζεται.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.