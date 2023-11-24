Η Black Friday αποτέλεσε έμπνευση για την Finos Film η οποία λόγο της ημέρας δημιούργησε ένα ολιγόλεπτο χιουμοριστικό βίντεο.

Παίρνοντας σκηνές από διάφορες ταινίες με πρωταγωνιστές τη Γεωργία Βασιλειάδου, το Λάμπρο Κωνσταντάρα, τη Ζωή Λάσκαρη, τη Μάρω Κοντού, τον Κώστας Βουτσά έφτιαξε ένα ποτ πουρί από σκηνές ηθοποιών που κανονίζουν να πάνε για ψώνια στα μαγαζιά.

«Μπλακ Φράϊντει από την αφρόκρεμα της ελληνικής κινηματογραφίας. Ξεχυθείτε για ψώνια».

Πηγή: skai.gr

