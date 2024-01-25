Με ειδική ομάδα «σκανάρει» η ΑΑΔΕ τις αναρτήσεις των «ινφλουένσερ» στα social media, έχοντας διαπιστώσει ήδη μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στα έσοδα που δηλώνουν διάφοροι επαγγελματίες και τις εικόνες πολυτελούς διαβίωσης που αποτυπώνεται σε αναρτήσεις. Παράλληλα, υπάρχουν και τα αναγκαία ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν γρήγορες διασταυρώσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι φορολογικές αρχές έφτασαν στον εντοπισμό του πάρτι φοροδιαφυγής στον γάμο της Ελίζαμπεθ Ελέτσι.
Ερωτηθείς σχετικά με τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, ο διοικητής της υπηρεσίας Γιώργος Πιτσιλής σημείωσε ότι «παρακολουθούμε τα πάντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε ειδικά ψηφιακά εργαλεία. Υπάρχει ειδική ομάδα η οποία εντοπίζει και στη συνέχεια γίνεται επαλήθευση και ο έλεγχος. Το γενικό μου σχόλιο είναι πως υπάρχει μια αναντιστοιχία εικόνων στα σοσιαλ μίντια με εικόνες πολυτελείας και τη φορολογική εικόνα με πολύ χαμηλά δηλούμενα εισοδήματα ή μεγάλες ζημιές».
