Το Σχέδιο Δράσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2024 παρουσίασε σήμερα ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Οι δράσεις εστιάζουν στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, στην προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης και την επιχειρησιακή αναβάθμιση του Οργανισμού, ενώ αναπτύσσονται σε τρεις βασικούς άξονες:

Τι έρχεται το 2024 σε ελέγχους, ψηφιακά εργαλεία εξυπηρέτησης και μοντέλο λειτουργίας

Φορολογική Συμμόρφωση

Η στρατηγική κατεύθυνση είναι η διαρκής διευκόλυνση της συνέπειας των φορολογούμενων και παράλληλα η σταθερή παρεμπόδιση της αποφυγής των υποχρεώσεών τους. Όπως είπε ο κ. Πιτσιλής: «Θέλουμε να κάνουμε εύκολο το να είσαι συνεπής και δύσκολο να το αποφύγεις».

Παρουσιάστηκαν:

* Τα νέα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου, όπως η διασύνδεση POS- ταμειακών, ψηφιακό δελτίο αποστολής, πιλοτικό ψηφιακό πελατολόγιο, υποχρεωτικότητα myData, ψηφιακός έλεγχος πινακίδων και ΕΛΕΓΧΟΣlive2.0

* Οι διαλειτουργικότητες λήψης και αξιοποίησης δεδομένων με έργα που ωριμάζουν, όπως η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο, η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο μεταβολών Μετόχων, Κεφαλαίου, Διοικούντων με ΓΕΜΗ & Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, η λήψη στοιχείων από ιδρύματα πληρωμών αλλοδαπής

* Η προσυμπλήρωση σημαντικών δεδομένων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

* Οι προτεραιότητες Τελωνείων και Χημείου με εφαρμογή νέου κανονιστικού πλαισίου εποπτείας και ελέγχου εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων, ολοκλήρωση του έργου εισροών - εκροών στα καύσιμα, κεντρικοποίηση ελέγχου τελωνειακών εγγράφων και αναβάθμιση επιχειρησιακής ικανότητας Χημικών Υπηρεσιών

Νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας ΑΑΔΕ

Παρουσιάστηκε το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΑΑΔΕ, που ήδη υλοποιείται, για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των επιχειρησιακών πεδίων.

Ειδικότερα, αναλύθηκαν οι υπηρεσίες νέας γενιάς που περιλαμβάνουν:

* Κεντρική έδρα, που στεγάζει τις περισσότερες επιτελικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

* Ειδικά περιφερειακά κέντρα για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και είσπραξη, τη φορολογία ακινήτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών

* Τοπικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ως μετεξέλιξη των ΔΟΥ σε Αττική και Θεσσαλονίκη

* Ειδικές δυνάμεις ελέγχου

Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων με νέα ψηφιακά εργαλεία

* Mobile apps: Εφαρμογή κινητού για φορολογικές υπηρεσίες (πληρωμή φόρων, εξατομικευμένες ενημερώσεις και alerts, wallet με σημαντικά φορολογικά έγγραφα) και δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου και δελτίου αποστολής από το κινητό

* ΚΕΦ & AI chatbot: Ενισχυμένο Τηλεφωνικό Κέντρο ΑΑΔΕ και Chatbot τεχνητής νοημοσύνης για παροχή ενημέρωσης και πλοήγηση στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

* End-to-end ψηφιακή διακοπή επιχείρησης

* Αναλυτικές ψηφιακές βεβαιώσεις Μητρώου με QR

* ΑΦΜ σε ανήλικα (β΄ φάση, ανήλικα από 1 έως 12 έτη)

* Διασύνδεση με ΓΕΜΗ για νέες μεταβολές λοιπών νομικών προσώπων

* End-to-end ψηφιακές μεταβολές έδρας και ΚΑΔ επιχείρησης

* Διαδοχή κληρονόμων στη διαχείριση αποβιωσάντων

* Εξουσιοδοτήσεις προσβάσεων στις εφαρμογές

* Μείωση ΕΝΦΙΑ στα ασφαλισμένα ακίνητα

* Ψηφιοποίηση λοιπών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου

* Αυτόματη συμπλήρωση Ε9 σε δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων

* Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων

* Απλοποιήσεις στη βεβαίωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

* Νέο website ΑΑΔΕ

Τελωνειακές ψηφιακές υπηρεσίες

* Single Window (Προτελωνειακές διαδικασίες)

* Αυτοματοποίηση της διαδικασίας οριστικοποίησης των εξαγωγών

* Αυτόματη οριστικοποίηση των διασαφήσεων εισαγωγής - Αυτόματη αποστολή της 'Αδειας Παράδοσης Τελωνισμένων Εμπορευμάτων

* Αυτόματη απόδοση ταυτότητας ηλεκτρονικής πληρωμής που αφορούν τελωνειακές οφειλές

* Ψηφιοποίηση των δελτίων εισόδου-εξόδου και μεταβίβασης εγχώριων εμπορευμάτων στις Ελεύθερες Ζώνες

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Το Σχέδιο Δράσης μας για το 2024 ανανεώνει τη δέσμευσή μας για διαρκή βελτίωση και την αφοσίωσή μας στη δημιουργία θετικού αντικτύπου στην καθημερινή ζωή πολιτών και επιχειρήσεων. Είμαστε βέβαιοι ότι οι δράσεις μας θα συμβάλλουν ενεργά στην περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων. Συνεχίζουμε να αλλάζουμε και να εξελισσόμαστε προς όφελος του κοινωνικού συνόλου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

