Με διευρυμένο ωράριο οι δομές αστέγων του δήμου Θεσσαλονίκης λόγω ψύχους

Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν από αύριο, Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου, οι δομές φιλοξενίας των αστέγων του δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας ευάλωτων πολιτών από το ψύχος.

Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν οι παρακάτω χώροι:

το Υπνωτήριο Αστέγων (Ανδρέου Γεωργίου 5 πρώην 13 τηλ. 2310528811), από τις 17.00 έως την επόμενη ημέρα στις 09:00

και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (Μοναστηρίου 62, τηλ. 2313316615), όλο το 24ωρο.

Στους χώρους θα παρευρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό των δομών, όπως κοινωνική λειτουργός, νοσηλεύτρια, ιατρός κλπ.

Ταυτόχρονα, για την προστασία των ευπαθών ομάδων, ανοιχτά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου:

δυο παραρτήματα των ΚΑΠΗ,

το 4ο παράρτημα στην οδό Γρ.Λαμπράκη 42

και το 5ο στην οδό Αλεξανδρείας 27, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Καθ' όλη τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων, με τη συνεργασία της διεύθυνσης δημοτικής αστυνομίας θα διανέμονται στους άστεγους κουβέρτες, υπνόσακοι, κρουασάν και νερά, ενώ υπάρχει συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στην αστεγία (ΜΚΟ, ΕΚΑΒ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.