Δικηγόρος καταδικάστηκε από το Εφετείο σε φυλάκιση 4 ετών για μεσολάβηση σε παράνομες υιοθεσίες, με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για μεσολάβηση κατ' εξακολούθηση σε παράνομη υιοθεσία με σκοπό το αθέμιτο όφελος από κοινού, από κερδοσκοπία και κατ' επάγγελμα.

Το δικαστήριο τού αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά, ενώ η ποινή του ανεστάλη υπό τον όρο να προσφέρει το ποσό των 3.000 ευρώ στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Η ίδια ποινή τού είχε επιβληθεί και πρωτόδικα.

Η δικογραφία αφορούσε πέντε περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών- τέσσερις το 2016 και η πέμπτη το 2014. Οι βιολογικές μητέρες ήταν από τη Βουλγαρία και πείθονταν λόγω της οικονομικής δυσχέρειάς τους να έρθουν να γεννήσουν σε κλινικές της Ελλάδας δίνοντας στη συνέχεια, έναντι μικρής αμοιβής, τα νεογνά για υιοθεσία.

Η ίδια δικογραφία περιλαμβάνει μεσάζοντες, όπως επίσης τις βιολογικές μητέρες. Για τις τελευταίες η δίωξη ήταν σε βαθμό πλημμελήματος και έπαυσε, ενώ για τους υπόλοιπους (βουλγαρικής καταγωγής) που φαίνεται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση η διαδικασία ανεστάλη και αναζητούνται.

Κατά την ίδια δικογραφία, οι καθαρές αμοιβές του καταδικασθέντος δικηγόρου ξεπέρασαν τις 32.000 ευρώ (κατά περίπτωση σε τραπεζικό του λογαριασμό κατατέθηκαν ποσά από 2.000 έως 18.000 ευρώ).

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία, όπως επίσης ότι τα χρήματα κατέληξαν στον ίδιο, ενώ ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για αμοιβές που προορίζονταν για κλινικές, συμβολαιογράφους κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

