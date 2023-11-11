Μαρούσι: Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για επίθεση σε συμμαθητή τους σε Λύκειο

Συνελήφθησαν την Παρασκευή (10/11) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου τέσσερις 15χρονοι, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για σωματικές βλάβες, απλή συνέργεια σε σωματικές βλάβες και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο 15χρονοι.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία μαθητής του Λυκείου του Αμαρουσίου το πρωί της 9ης Νοεμβρίου δέχθηκε απρόκλητες διαδοχικές επιθέσεις με πτύσιμο και γροθιές από πρώην συμμαθητή του.

Στα περιστατικά παρευρίσκονταν και συμμαθητές του θύματος, οι οποίοι βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους, ενώ ένας από αυτούς παρότρυνε τον δράστη να συνεχίσει τα χτυπήματα.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από αστυνομικούς του διευθυντή του σχολείου, προσήλθαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου 4 από τους συμμετέχοντες στο περιστατικό (αυτός που παρότρυνε και 3 που κατέγραφαν με τα κινητά τους), όπου, αφού αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα, συνελήφθησαν.

Ενημερώθηκε σχετικά η Εισαγγελέας Ανηλίκων, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

