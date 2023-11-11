Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 59χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν 14:00, η μηχανή που οδηγούσε ο 59χρονος εξετράπη της πορείας της με συνέπεια να προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες. Συνέπεια του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του άνδρα.

Το δυστύχημα έγινε στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη σορό του άνδρα στο ΑΧΕΠΑ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.