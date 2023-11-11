Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 59χρονος σε τροχαίο – Καρφώθηκε με τη μηχανή του σε μπάρες

Λίγο πριν 14:00, η μηχανή που οδηγούσε ο 59χρονος εξετράπη της πορείας της με συνέπεια να προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες

ΕΚΑΒ

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 59χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν 14:00, η μηχανή που οδηγούσε ο 59χρονος εξετράπη της πορείας της με συνέπεια να προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες. Συνέπεια του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του άνδρα.

Το δυστύχημα έγινε στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη σορό του άνδρα στο ΑΧΕΠΑ.

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη τροχαίο Δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark