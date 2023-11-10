Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Πέμπτη το στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, τέσσερα άτομα, 34, 21, 17 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 34χρονος κατηγορούμενος με τη συνδρομή του 21χρονου, αναρριχήθηκε σε μπαλκόνι διαμερίσματος στη Νέα Ιωνία, με σκοπό τη διάρρηξη μπαλκονόπορτας και την είσοδο σε διαμέρισμα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν μετά από ειδοποίηση που δέχθηκαν, εντόπισαν τους δύο κατηγορουμένους, οι οποίοι στη θέα των αστυνομικών, επιβιβάστηκαν σε όχημα όπου βρίσκονταν δύο έτεροι συνεργοί τους με σκοπό τη διαφυγή.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και οδήγησαν τους τέσσερις κατηγορουμένους στο Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

