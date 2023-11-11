Κεφαλογιάννης: Ιδρυση νέου τμήματος Πληροφορικής στη ΣΣΑΣ

Την ίδρυση νέου τμήματος Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανήγγειλε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα», στο οποίο αναφέρεται διεξοδικά στις αλλαγές στη στρατιωτική εκπαίδευση που προωθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως έγραψε, «η πληροφορική είναι ένας τεχνολογικός κλάδος που εξελίσσεται ταχύτατα και επηρεάζει ριζικά πληθώρα δραστηριοτήτων του πεδίου μάχης. Η κυβερνοάμυνα και οι πληροφοριακές επιχειρήσεις αποτελούν βασική προτεραιότητα για το ελληνικό στράτευμα και συνεπώς απαιτείται η επικέντρωση στην αρχική εκπαίδευση των αντίστοιχων αξιωματικών, με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία για την ανάληψη νευραλγικών θέσεων και καθηκόντων».

Όσον αφορά τις αλλαγές στη στρατιωτική εκπαίδευση είπε: «Οι μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση, λειτουργία και το πρόγραμμα σπουδών των στρατιωτικών σχολών υπαγορεύονται πρωτίστως από την ανάγκη κατανόησης των νέων απειλών ασφαλείας και την ενσωμάτωση του τρόπου αντιμετώπισής τους στην αμυντική στρατηγική.

Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προχωρά σε αλλαγές στη στρατιωτική εκπαίδευση στις κατευθύνσεις:

Την εισαγωγή νέων αντικειμένων που σχετίζονται με τις σύγχρονες απειλές,

Την ενσωμάτωση, σε επίπεδο εκπαίδευσης των συμπερασμάτων από τη μελέτη των πρόσφατων πολέμων,

Την επανεξέταση και προσαρμογή της χρονικής διάρκειας των σπουδών στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και

Την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της ακαδημαϊκής εξέλιξης των αξιωματικών και υπαξιωματικών.

Ειδικότερα, θεσπίζουμε τη δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων τρίτου κύκλου σπουδών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία θα οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Παράλληλα, διευκολύνουμε και απλοποιούμε τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, τα οποία είναι πλέον δυνατόν να διοργανώνονται από κοινού με τα ΑΕΙ, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επιπλέον, ρυθμίζεται η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου σε επισκέπτες καθηγητές και εξετάζεται η συμμετοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ερευνητικά προγράμματα, που θα διεξάγουν οι Στρατιωτικές Σχολές.

Με αυτή τη δέσμη μέτρων επιδιώκεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας των στρατιωτικών σχολών και η υψηλού επιπέδου έρευνα σε αντικείμενα αιχμής. Η βαρύτητα θα δοθεί στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των μονίμων στελεχών καθώς και στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού με επισκέπτες καθηγητές, οι οποίοι θα καλούνται να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο στρατιωτικό προσωπικό της χώρας.

Eν κατακλείδι, η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου σε συνδυασμό με την ανάγκη για θωράκιση της χώρας ενόψει των προκλήσεων της κυβερνοασφάλειας είναι οι άξονες της πολιτικής μας και σε αυτούς θα κινηθούμε με βήματα σταθερά και τολμηρά που θα καταστήσουν δυνατή ανά πάσα ώρα και στιγμή την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

