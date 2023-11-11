Συνολικά 71.025.985 ευρώ θα καταβληθούν σε 72.779 δικαιούχους, από τις 14 έως τις 17 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

από τις 14 έως τις 17 Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 23,8 εκατ. ευρώ σε 1.060 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

στις 14 Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 225.985,00 ευρώ σε 219 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 22 εκατ. ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 20 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 3,5 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

Πηγή: skai.gr

