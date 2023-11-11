Λογαριασμός
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 17 Νοεμβρίου

Συνολικά 71.025.985 ευρώ θα καταβληθούν σε 72.779 δικαιούχους, από τις 14 έως τις 17 Νοεμβρίου 2023 

e- ΕΦΚΑ

Συνολικά 71.025.985 ευρώ θα καταβληθούν σε 72.779 δικαιούχους, από τις 14 έως τις 17 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • από τις 14 έως τις 17 Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 23,8 εκατ. ευρώ σε 1.060 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
  • στις 14 Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 225.985,00 ευρώ σε 219 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 22 εκατ. ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 20 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 3,5 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.   

Πηγή: skai.gr

