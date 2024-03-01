Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή (3/3) σε οδούς και λεωφόρους της περιοχής του Δήμου Αμαρουσίου λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία: «RUNMAROUSSI Σπύρος Λούης 2024»,

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 08.00΄έως 12.00 ως εξής:

Λεωφ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Σοφίας και Αγίου Κωνσταντίνου στη δεξιά λωρίδα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Νερατζιωτίσσης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Οδ. Ανδρούτσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αγ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κηφισίας και της οδού Αυτ. Ηρακλείου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Νερατζιωτίσσης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγίου Κωνσταντίνου και της οδού Αμαρυσίας Αρτέμιδος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Δημ. Γούναρη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Νερατζιωτίσσης και Βασ. Σοφίας.

Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κηφισίας και της οδού Χατζηαντωνίου.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

