Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τον υφ. Δικαιοσύνης Ι. Μπούγα για το νέο δικαστικό χάρτη

Κατά τη συνάντηση έγινε αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων του σχεδίου και «ακολούθησε εκτενής συζήτηση για την αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων

Δικαστές

Συνάντηση αντιπροσωπείας του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης, με θέμα την παρουσίαση του σχεδίου Ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής Δικαιοσύνης.

Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματός της ΕΔΕ, έγινε αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων του σχεδίου και «ακολούθησε εκτενής συζήτηση για την αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων, που θα διασφαλίζουν την ακώλυτη υπηρεσιακή εξέλιξη και μισθολογική κατάσταση όλων των συναδέλφων του πρώτου βαθμού, προέδρων πρωτοδικών, πρωτοδικών και ειρηνοδικών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ΕΔΕ «ενεργώντας εγκαίρως, ήδη από τον Ιανουάριο, οπότε και γνωστοποιήθηκε επισήμως η βούληση της εκτελεστικής εξουσίας για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής Δικαιοσύνης προέβη και εξακολουθεί να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες καταστατικές ενέργειες, ώστε με όρους ισότητας και δικαίου, κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο σημαντικότερο πυλώνα του Κράτους Δικαίου, τη Δικαιοσύνη, να αποβεί προς όφελος των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: υπουργείο Δικαιοσύνης Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark