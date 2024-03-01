Συνάντηση αντιπροσωπείας του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης, με θέμα την παρουσίαση του σχεδίου Ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής Δικαιοσύνης.

Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματός της ΕΔΕ, έγινε αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων του σχεδίου και «ακολούθησε εκτενής συζήτηση για την αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων, που θα διασφαλίζουν την ακώλυτη υπηρεσιακή εξέλιξη και μισθολογική κατάσταση όλων των συναδέλφων του πρώτου βαθμού, προέδρων πρωτοδικών, πρωτοδικών και ειρηνοδικών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ΕΔΕ «ενεργώντας εγκαίρως, ήδη από τον Ιανουάριο, οπότε και γνωστοποιήθηκε επισήμως η βούληση της εκτελεστικής εξουσίας για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής Δικαιοσύνης προέβη και εξακολουθεί να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες καταστατικές ενέργειες, ώστε με όρους ισότητας και δικαίου, κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο σημαντικότερο πυλώνα του Κράτους Δικαίου, τη Δικαιοσύνη, να αποβεί προς όφελος των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.