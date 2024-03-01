Κίνδυνος υπερχείλισης στον Ζαπάντη

Οι τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή μας, έχουν ως αποτέλεσμα ο Ζαπάντης ποταμός στο Δήμο Βέλου-Βόχας να είναι στα όρια, είναι λίγο πριν την υπερχείλιση με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός.

Αυτή την στιγμή γίνεται μεγάλη “μάχη’ για να μην πλημμυρίσουν Ζευγολατιό και Βραχάτι απο τον Ζαπάντη, που είναι στα όρια της υπερχείλισης.

O Δήμαρχος Θανάσης Μανάβης με εκσκαφτικό μηχάνημα που μαζί με τον πρόεδρο της Κοινότητας Ζευγολατιού Γιάννη Παπαδημητρίου απ’ την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο σημείο.

