Αυτοκίνητο παρασύρθηκε στον Βουραϊκό - Απεγκλώβισε δύο άτομα η Πυροσβεστική

Υπερχείλισε το ποτάμι και στην προσπάθεια του ένας οδηγός να περάσει με το ΙΧ του, το όχημα παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε μέσα στον Βουραϊκό ποταμό, στο φαράγγι της Αιγιάλειας προς Καλάβρυτα, εκεί που προ ημερών έγινε και η κατολίσθηση με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί ο Οδοντωτός.

Έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας Αιγιάλειας.

Ευτυχώς οι δύο επιβάτες του ΙΧ απεγκλωβίστηκαν, ενώ το όχημα ανασύρθηκε με μηχάνημα της Π.Π.

