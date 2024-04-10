Στις δηλώσεις που έκανε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών η Γεωργία Αδειλίνη, απάντησε η Μαρία Καρυστιανού, καλώντας την Εισαγγελέα Αρείου Πάγου να αφήσει κατά μέρος τους σχολιασμούς για τα όσα λέγονται στο γραφείο της, και να απαντήσει «γιατί μετά από τόσους μήνες είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε ακόμη για υπολείμματα των νεκρών παιδιών μας ή εκρηκτική ύλη σε παρακείμενα χωράφια».

Σε επικοινωνία που είχε η LiFO με την πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, της ζητήθηκε να σχολιάσει όλα όσα ανέφερε το πρωί της Τετάρτης στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών η κυρία Αδειλίνη.

«Θεωρώ ότι μετά από όλα όσα έχουν συμβεί σε αυτό το τραγικό έγκλημα των Τεμπών είναι προφανώς ανάξια λόγου όλα όσα σήμερα ειπώθηκαν από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτό, όμως, που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι θα ήταν καλύτερο η 'κορυφή της Δικαιοσύνης' να αφήνει τους σχολιασμούς για όσα λέχθηκαν στο γραφείο της και να μας πει γιατί μετά από τόσους μήνες είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε ακόμη για υπολείμματα των νεκρών παιδιών μας ή εκρηκτική ύλη σε παρακείμενα χωράφια. Θέλω επίσης να αναφέρω στην κυρία Αδειλίνη ότι δεν είναι αποκυήματα της φαντασίας μας όλα όσα έχουμε δηλώσει και αυτό τεκμηριώνεται από το πολύ απλό: υπήρχαν και μάρτυρες».

«Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα κανένα πρόβλημα όσον αφορά την αντιληπτική μου ικανότητα. Αυτό λοιπόν που έχουν να κάνουν οι αρχές της Δικαιοσύνης είναι να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους. Και σας το δηλώνω ξεκάθαρα: Κάνεις δεν θα μείνει στο απυρόβλητο, κανείς δεν θα μείνει ατιμώρητος» δήλωσε η κυρία Καρυστιανού.

