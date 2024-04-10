Γεωργία Αδειλίνη για τα Τέμπη: Δεν παρέπεμψα συγγενείς θυμάτων για παρηγοριά στην εκκλησία

«Καμία απολύτως συγκάλυψη δεν υπάρχει από τη δικαιοσύνη στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών», δήλωσε κατηγορηματικά η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, μιλώντας στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και στην Ιωάννα Μάνδρου.

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες ότι η ίδια σε συνάντηση που είχε με συγγενείς των θυμάτων, τους παρέπεμψε για παρηγοριά στην εκκλησία, λέγοντας ότι ο αβάσταχτος πόνος αυτών των ανθρώπων και η δίκαιη οργή τους δικαιολογεί τυχόν παρερμηνείες όσων είπε. «Δεν είμαι απέναντί τους αλλά μαζί τους», ήταν η χαρακτηριστική της φράση.



Η Εισαγγελέας εξήγησε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συγκάλυψη, από τη στιγμή που η δικαιοσύνη είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει αμελλητί στη Βουλή οποιαδήποτε στοιχεία τυχόν συναντήσει που έχουν σχέση με ευθύνες πολιτικών προσώπων. Μάλιστα, έκανε λόγο για εκ πονηρού επικρίσεις κατά της δικαιοσύνης με στόχο να την εμπλέξουν σε ζητήματα πολιτικών αντιπαραθέσεων.



Η κα. Αδειλίνη σημείωσε ότι η έρευνα για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών κινείται με ταχύτατους ρυθμούς, πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα, και πως η ανάκριση βαίνει προς ολοκλήρωση, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, επισημαίνοντας όμως, ότι ο εφέτης ανακριτής Λάρισας δεν αφήνει κανένα σημαντικό ερώτημα ή αίτημα των συγγενών των θυμάτων αναπάντητο.



Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέφερε ότι ο ανακριτής αναμένει την πραγματογνωμοσύνη που έχει διατάξει, προκειμένου να απαντηθεί τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία, όπως και τα αποτελέσματα από ειδικό εργαστήριο στην Αγγλία όπου έχει στείλει το βιντεοληπτικό υλικό.



Τέλος, ερωτηθείσα από τη δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ και της Καθημερινής, Ιωάννα Μάνδρου, σχετικά με τη βαριά καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωκοινοβούλιο για θέματα κράτους δικαίου, επισήμανε ότι το ψήφισμα αναφέρεται σε πλειάδα υποθέσεων που εκκρεμούν ακόμη στη δικαιοσύνη, και μίλησε για παρέμβαση που αντιβαίνει τις αρχές του κράτους δικαίου. «Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στοιχεία, δεν αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και σε πολλά θέματα κινείται πάνω από αυτόν», τόνισε στο τέλος η κα Αδειλίνη.

Πηγή: skai.gr

