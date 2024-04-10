Ξεπέρασαν τις 675 οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη του προγράμματος "φωτοβολταϊκά στο χωράφι", καλύπτοντας πάνω από 7,28 εκατ. Euro απο τον συνολικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι περισσότερες αιτήσεις (πάνω από 250) προέρχονται από τους αγρότες του κάμπου της Θεσσαλίας.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του προγράμματος ενισχύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 50kW από επαγγελματίες αγρότες, αγρότες ειδικού καθεστώτος και αγροτικές επιχειρήσεις.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν ενίσχυση 30% και έως 350 ευρώ ανά kW, ενώ βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα είναι ο ωφελούμενος να μην έχει ξεκινήσει καμία εργασία ή παραγγελία για τον φωτοβολταϊκό σταθμό.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 15 Μαΐου 2024, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://pvstegi.gov.gr), κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISNET.

Όπως σημειώνεται από το ΥΠΕΝ η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου μέσα σε μόλις δυο μήνες από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δρομολόγησε τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου οι αγρότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια μέσω του προγράμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.