Κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής ζούσαν 94 σκυλιά τα οποία φιλοξενούσε μία 52χρονη στο σπίτι της σε περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Ύστερα από καταγγελία που έφτασε στην Αστυνομία, μεικτό κλιμάκιο αστυνομικών, κτηνιάτρων και υπαλλήλων της Περιφέρειας διενέργησαν επιτόπια αυτοψία, όπου διαπίστωσαν ότι τα ζώα διαβιούσαν σε βρώμικους και ρυπαρούς χώρους, ανάμεσα σε πλήθος αδρανών υλικών, νεκρά τρωκτικά, λιμνάζοντα ύδατα και περιττώματα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η 52χρονη (ημεδαπή) συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις που αφορούν στον υγειονομικό κανονισμό και τη νομοθεσία περί δεσποζόμενων ζώων.

Η συλληφθείσα οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα αναμένεται ταυτοποίηση των ζώων, προκειμένου να βεβαιωθούν σχετικές παραβάσεις και να γίνει επιβολή διοικητικών προστίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.