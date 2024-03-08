Λογαριασμός
Εδραιώθηκε στην κορυφή της ακροαματικότητας ο Όμιλος ΣΚΑΪ με σταθερή άνοδο

Ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών που άκουσαν τουλάχιστον έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ανήκουν στον Όμιλο ΣΚΑΪ για τουλάχιστον 5 λεπτά, είναι περίπου 745.000 άτομα με μερίδιο 34,0% επί των ακροατών

SKAI 100.3

Στην κορυφή των μετρήσεων ακροαματικότητας παραμένει ο Όμιλος ΣΚΑΪ, αυξάνοντας το μερίδιό του με το 34,0% των ακροατών να συντονίζεται καθημερινά στους ραδιοφωνικούς σταθμούς του.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από την MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, για το δίμηνο από τις 08/01/2024 έως και τις 03/03/2024, ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών που άκουσαν τουλάχιστον έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ανήκουν στον Όμιλο ΣΚΑΪ για τουλάχιστον 5 λεπτά, είναι περίπου 745.000 άτομα με μερίδιο 34,0% επί των ακροατών.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΑΪ

08/01/2024 - 03/03/2024

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

% επί των ακροατών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΡΟΑΤΩΝ

ΣΚΑΙ 100.3

10,4%

227.000

ΜΕΝΤΑ 88

9,3%

205.000

bwin ΣΠΟΡ FM 94.6

9,1%

201.000

PEPPER 96.6

6,5%

142.000

HAPPY 104

3,8%

83.000

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και συνεχίζουμε δυναμικά να επενδύουμε με όραμα στο αγαπημένο μας μέσο, το ραδιόφωνο!

Μέντα

SportFM

Pepper

Happy 104

Πηγή: skai.gr

