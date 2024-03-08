Με τον πλέον τραγικό τρόπο μπαίνει τέλος στην υπόθεση θανάτου του Νίκου Αναστόπουλου, του άτυχου άνδρα που το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου παρασύρθηκε με τη σύντροφό του Γεωργία Μπαντίου από τα νερά χειμάρρου όταν προσπάθησαν να διασχίσουν το γεφύρι στην είσοδο του Πλουτοχωρίου.

Η σορός του εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή στο Φράγμα του Φλόκα από βοσκούς και σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA που ταυτοποίησαν τη σορό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ήταν περασμένες 8:00 το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου, όταν ο άτυχος Νίκος Αναστόπουλος με τη σύντροφό του Γεωργία Μπαντίου παρασύρθηκαν από τα νερά χειμάρρου όταν προσπάθησαν να διασχίσουν το γεφύρι στην είσοδο του Πλουτοχωρίου.

Από εκείνο το βράδυ ξεκίνησε ένας μεγάλος αγώνας από τις πυροσβεστικές αρχές, που με ισχυρή παρουσία βρίσκονταν σε καθημερινή βάση στην περιοχή και τη «χτένιζαν» εκατοστό εκατοστό. Κι αν στο ξεκίνημα της 2ης ημέρας ερευνών ο εντοπισμός τόσο του οχήματος του ζευγαριού, όσο και της σορού της Γεωργίας Μπαντίου, έφερε σκέψεις ότι γρήγορα θα βρισκόταν και αυτή του Νίκου Αναστόπουλου, αυτές ανατράπηκαν άμεσα.

Οι μέρες περνούσαν δραματικά, οι οικογένειες του άτυχου ζευγαριού ήταν βυθισμένες στον πόνο και τη θλίψη.

Ώσπου 46 ημέρες αργότερα εντοπίστηκε η σορός στο Φράγμα του Φλόκα -που όπως προκύπτει ανήκει στον 45χρονο οδηγό ταξί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.