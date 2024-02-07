Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Απανθρακωμένο άτομο εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο, σε περιοχή της Μάνδρας Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστους δράστες οι οποίοι στη συνέχεια έκαψαν το αυτοκίνητο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος είχε εμπλακεί και με ποδοσφαιρική ομάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο επιχειρηματίας που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημα, είναι ο Χρήστος Γιαλιάς.

Νωρίτερα υπήρξε κλήση προς την αστυνομία για πυροβολισμούς στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και πυροσβεστική καθώς περίοικοι ενημέρωσαν πως φλέγεται όχημα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης διαπιστώθηκε πως εντός του οχήματος βρισκόταν απανθρακωμένη σορός άνδρα.

Επιπλέον γύρω από το αυτοκίνητο υπήρχαν διάσπαρτοι περίπου 15 κάλυκες. Σε απόσταση λίγων μέτρων εντοπίστηκε ακόμα ένα καμμένο όχημα που πιθανολογείται πως ήταν αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Πηγή: skai.gr

