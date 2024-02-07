Για εξεταστική με φυσική παρουσία εμμένει η Συνέλευση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

Στην προηγούμενη απόφαση της για διενέργεια των εξετάσεων με φυσική παρουσία εμμένει η Συνέλευση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «οι διαδικτυακές εξετάσεις των Νομικών μαθημάτων δεν εγγυώνται τον αδιάβλητο και ουσιαστικό έλεγχο των γνώσεων» και καλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να άρουν άμεσα την κατάληψη, προκειμένου να μην χαθεί η εξεταστική.

Επιπλέον, τους καλεί να αναλογιστούν τη δυσανάλογη βλάβη που υφίστανται οι ίδιοι, οι συνάδελφοί τους και οι οικογένειές τους.

Η Συνέλευση της Νομικής τονίζει ότι η κατάληψη δημοσίων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων του Πανεπιστημίου, δεν δικαιολογείται ως μορφή διαμαρτυρίας ή άσκησης διεκδικητικών αγώνων, ούτε μπορεί να νομιμοποιηθεί με αποφάσεις οιωνδήποτε συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Περαιτέρω, επισημαίνει ότι η « προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών αποτελεί σύμφωνα με το Σύνταγμα μέριμνα και υποχρέωση της Πολιτείας», την οποία δεν μπορεί να αποποιηθεί, «μεταθέτοντάς την σε άλλα πρόσωπα (Σύγκλητο, Πρυτάνεις, Κοσμήτορες, Προέδρους)». «Τα ατομικά δικαιώματα, όπως η προσωπική ελευθερία, απολαμβάνουν εκ μέρους της Πολιτείας την ίδια αδιαπραγμάτευτη συνταγματική προστασία τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου», συμπληρώνει.

Σύμφωνα με την Νομική Σχολή, στο πλαίσιο του πλήρους αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων εμπίπτει και ο τρόπος ελέγχου της γνώσης των φοιτητών μέσω εξετάσεων (προφορικών, γραπτών ή εργασιών) και τα μέλη του Τμήματος είναι τα μόνα αρμόδια, ασκώντας την ακαδημαϊκή τους ελευθερία, να αποφασίζουν με ποιόν τρόπο θα ελέγξουν τις γνώσεις των φοιτητών τους.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι μπορεί να υιοθετηθούν άλλοι τρόποι διενέργειας της εξεταστικής διαδικασίας, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. « Λόγοι, όμως, ανωτέρας βίας είναι φαινόμενα που εκφεύγουν του ελέγχου μας, όπως σεισμοί και πανδημίες, και όχι βεβαίως καταλήψεις, που ούτως ή άλλως είναι παράνομες, την ευθύνη αντιμετώπισης των οποίων, όπως και την εγγύηση της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, φέρει αποκλειστικά υπό τις επικρατούσες συνθήκες η Πολιτεία», υπογραμμίζει η Συνέλευση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

