Τραγικό τέλος είχε ένας 51χρονος στη Φιλιππιάδα ο οποίος καταπλακώθηκε νωρίς το απόγευμα από σκαπτικό μηχάνημα ιδιοκτησίας του.

Σύμφωνα με το epirustvnews.gr το δυστύχημα συνέβη στις 16:30 και σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από τον κουβά του μηχανήματος έργου.

Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες για την επιχείρηση ανάσυρσής του.

Η σορός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άρτας, δυστυχώς όμως για τον 51χρονο άνδρα ήταν αργά.

