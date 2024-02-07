Λογαριασμός
Εργατικό δυστύχημα στη Φιλιππιάδα: Νεκρός 51χρονος που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άρτας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Εργατικό δυστύχημα στη Φιλιππιάδα

Τραγικό τέλος είχε ένας 51χρονος στη Φιλιππιάδα ο οποίος καταπλακώθηκε νωρίς το απόγευμα από σκαπτικό μηχάνημα ιδιοκτησίας του.

Σύμφωνα με το epirustvnews.gr το δυστύχημα συνέβη στις 16:30 και σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από τον κουβά του μηχανήματος έργου.

Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες  για την επιχείρηση ανάσυρσής του.

Η σορός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ  και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άρτας, δυστυχώς όμως για τον 51χρονο άνδρα ήταν αργά.

Πηγή: skai.gr

