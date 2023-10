Εξιχνιάστηκε η δολοφονία των 6 Τούρκων στη Λούτσα- Τι κρύβεται πίσω από το ξεκαθάρισμα Ελλάδα 20:45, 04.10.2023 linkedin

Τρείς εβδομάδες μετά τη δολοφονία των 6 Τούρκων «Ντάλτονς», η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στην εξιχνίαση της υπόθεσης, συλλαμβάνοντας έναν ακόμα εμπλεκόμενο, το πρόσωπο του οποίου έχει καταγραφεί σε κάμερες την ημέρα της εκτέλεσης.