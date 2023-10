Μακελειό στη Λούτσα: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία κατηγορούνται οι δύο Τούρκοι Ελλάδα 12:15, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασαν στα δικαστήρια - Ζήτησαν και πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα