Μακελειό στη Λούτσα: Το προφίλ των 6 Τούρκων υπηκόων στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ - Ο ρόλος του 32χρονου που συνελήφθη στο Ελ. Βενιζέλος Ελλάδα 07:49, 14.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ΕΛ.ΑΣ «ξεσκονίζει» τα αρχεία της προκειμένου να συλλέξει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί ώστε να σκιαγραφήσει τα προφίλ των θυμάτων - Το δεύτερο σπίτι που είχαν νοικιάσει στο Π. Φάληρο - Ποιος ο ρόλος του 32χρονου που συνελήφθη στο Ελ. Βενιζέλος