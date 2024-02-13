Στην άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου έχουν προχωρήσει οι Αρχές προκειμένου να εντοπίσουν το κίνητρο του δράστη ή ίσως και τον ηθικό αυτουργό της δολοφονικής επίθεσης στην ναυτιλιακή εταιρία στην Γλυφάδα.

Αυτή η ενέργεια ήταν επιβεβλημένη όπως αναφέρουν αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας. Το διαμέρισμα που φαίνεται να διέμενε σύμφωνα με την ανακοίνωση της ναυτιλιακής δεν άνηκε στην 77χρονη ιδιοκτήτρια της εταιρίας και δεν θα μπορούσε να τον εκδιώξει από κάτι που δεν της ανήκε, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Αυτή η αναφορά καταρρίπτει και το σενάριο ότι κίνητρο των δολοφονιών ήταν η εκδίωξή του από το σπίτι.

Την ίδια ώρα, ερευνώνται οι λογαριασμοί και οι καταθέσεις του δράστη καθώς και πιθανόν ύποπτα εμβάσματα. Σύμφωνα με πηγές από τις οικογένειες των θυμάτων ο 76χρονος διατηρούσε λογαριασμό με συνδικαιούχο την αδερφή του σε τραπεζικό υποκατάστημα της Ελβετίας. Στο ίδιο υποκατάστημα υπήρχαν και λογαριασμοί της εταιρίας της οικογένειας. Ενδιαφέρον προκαλεί και ένας άλλος λογαριασμός που υπάρχει σε τραπεζικό υποκατάστημα της Αθήνας ύψους 500.000 ευρώ που ανήκουν στον δράστη της τριπλής δολοφονίας. Μάλιστα, τα περίπου 74.000 ευρώ που είχε λάβει ως αποζημίωση για την απόλυσή του κατατέθηκαν στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Αναζητούν την διαδρομή των όπλων

Οι αστυνομικοί ερευνώντας την προμήθεια του οπλισμού που χρησιμοποιήσε ο δράστης διαπίστωσαν ότι αυτά ήταν αρκετά παλιά, ακαταχώρητα και χωρίς καμία άδεια κατοχής.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν τα όπλα να προέρχονται από την βίλα στους Πεταλιούς που ήταν επιστάτης και για τον λόγο αυτό να ήταν ακαταχώρητα ενώ ερευνούν και ένα ταξίδι που φαίνεται να έχει κάνει ο δράστης την περασμένη Πέμπτη στους Πεταλιούς δηλαδή 4 ημέρες πριν την δολοφονική επίθεση.

Πώς έγινε η επίθεση

Από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον δράστη χαρτογραφήθηκε εν μέρη η διαδρομή και ο τρόπος που έδρασε στο εσωτερικό της εταιρίας και διαφοροποιείται λίγο από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Είχε πάρει μαζί του το σακουαγιάζ, πήγε στον δεύτερο όροφο το άφησε στα σκαλιά πριν από το γραφείο της 77χρονης ιδιοκτήτριας, υπήρξε ο έντονος διάλογος και η διαμάχη. Βγήκε από το γραφείο ο 76χρονος και η άτυχη γυναίκα έκλεισε την πόρτα. Τότε πήρε το όπλο ο δράστη πυροβόλησε την πόρτα και την ίδια στην ωμοπλάτη. Η 77χρονη κατάφερε να διαφύγει αρχικά και να πάει στον πρώτο όροφο που ήταν το γραφείο του γαμπρού της ο οποίος ήταν το πρώτο θύμα καθώς ο 83χρονος άνδρας πυροβολήθηκε την ώρα που πήγε να κλείσει την γυάλινη πόρτα. Στη συνέχεια πυροβόλησε στο κεφάλι την 77χρονη ιδιοκτήτρια με το ίδιο κυνηγετικό όπλο. Ο άτυχος καπετάνιος κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο, ωστόσο ο δράστης έβγαλε από την τσέπη του μπουφάν του το περίστροφο, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Μετά τις κηδείες αναμένεται να καταθέσει η επιζήσασα αδελφή Δέσποινα Καρνέση η οποία κατάφερε να ξεφύγει. Θα επιχειρήσουν να καλέσουν για κατάθεση και τον 85χρονο εφοπλιστή που βρισκόταν σε αντιδικία με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας κάτι που φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και βρίσκεται στο Λονδίνο.

