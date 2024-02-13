Βόμβα στη Σταδίου: Βρέθηκε η μοτοσυκλέτα των δραστών - Στο εγκληματολογικό για DNA και αποτυπώματα

Τη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι τρομοκράτες που τοποθέτησαν τη βόμβα έξω από το υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου, φέρεται να βρήκε η αντιτρομοκρατική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας και μεταφέρθηκε άμεσα στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν DNA ή αποτυπώματα.

Πηγή: skai.gr

