Βόμβα στη Σταδίου: Βρέθηκε η μοτοσυκλέτα των δραστών - Στο εγκληματολογικό για DNA και αποτυπώματα

Τη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι τρομοκράτες που τοποθέτησαν τη βόμβα έξω από το υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου, φέρεται να βρήκε η αντιτρομοκρατική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας και μεταφέρθηκε άμεσα στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν DNA ή αποτυπώματα.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.