Βόμβα στη Σταδίου: Βρέθηκε η μοτοσυκλέτα των δραστών - Στο εγκληματολογικό για DNA και αποτυπώματα

Η μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που είχε τοποθετηθεί η βόμβα

Βόμβα στη Σταδίου

Τη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι τρομοκράτες που τοποθέτησαν τη βόμβα έξω από το υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου, φέρεται να βρήκε η αντιτρομοκρατική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας και μεταφέρθηκε άμεσα στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν DNA ή αποτυπώματα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: βόμβα Υπουργείο Εργασίας αντιτρομοκρατική
