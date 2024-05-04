Τα ψώνια της τελευταίας στιγμής έχουν την ευκαιρία να κάνουν σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 4 Μαΐου 2024, οι καταναλωτές, ενόψει της εορτής του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, από 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, οι πολίτες μπορούν να προμηθευτούν από τα εμπορικά καταστήματα ό,τι θα χρειαστούν για το εορταστικό τραπέζι αλλά και για δώρα.

Στη Βαρβάκειο Αγορά, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι το τέλος της προσέλευσης, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν σε λειτουργία έως το βράδυ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινώσει στις ιστοσελίδες τους τα σούπερ μάρκερ, οι ώρες λειτουργίας τους καθορίζονται ως εξής:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 19:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 18:00

My Market: 08:00 – 20:00

Lidl: 07:45 – 21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 20:00

Υπενθυμίζεται, ότι την Κυριακή του Πάσχα, τη Δευτέρα και την Τρίτη τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Την Τρίτη θα είναι κλειστά λόγω μεταφοράς του εορτασμού της Πρωτομαγιάς.

