Μαφιόζικη εκτέλεση στη Μάνδρα: Το 2018 είχε δολοφονηθεί και η πρώην σύζυγος του επιχειρηματία

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ο 59χρονος επιχειρηματίας που εκτελέστηκε στη Μάνδρα, πέραν των επιχειρήσεών του, είχε ασχοληθεί έντονα και με τον χώρο του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα με τρεις ποδοσφαιρικές ομάδες.

Η αστυνομία εκτιμά πως οι δολοφόνοι, αφού τον γάζωσαν με καλάσνικοφ, έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος τους, ενώ φαίνεται πως από το σημείο διέφυγαν με μοτοσυκλέτα.

Το 2018 είχε δολοφονηθεί με δύο πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της στη Μάνδρα και η πρώην σύζυγος του θύματος.

Οι Αρχές τότε, ως κίνητρο πίσω από την δολοφονία, έβλεπαν αυτό της ληστείας, καθώς οι δράστες είχαν αρπάξει την τσάντα της, η οποία είχε μέσα ένα ρολόι.

