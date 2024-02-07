Φθιώτιδα: Τροχαίο με έναν νεκρό και δυο τραυματίες στο δρόμο από Λιβανάτες για Αταλάντη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον παράδρομο της εθνικής στο δρόμο Αταλάντης – Λιβανάτων, λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγροτικό.

Ο 63χρονος οδηγός του αγροτικού, που ήταν από τις Λιβανάτες, υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης όπου διακομίστηκε μετά τον απεγκλωβισμό του από τους πυροσβέστες.

Ελαφρά τραυματίστηκαν τα δύο νεαρά αδέρφια, κάτοικοι Αταλάντης, που επέβαιναν στο κόκκινο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες, ήταν σφοδρή και τα αίτια ερευνά το ΑΤ Λοκρών.

